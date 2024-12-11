Глава дипломатии ЕС рассказала, какую позицию по РФ надо занять Трампу

Новая глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен занять "ястребиную позицию" в отношении России, если он хочет осуществлять реальное влияние на Китай. Заявление топ-дипломата ЕС приводит Politico, сообщает Европейская правда.

Каллас отметила, что Китай "учится у России". Она также настаивает на том, что защита Украины от Кремля станет сильным сигналом для Пекина.

"Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России. Если вы действительно тверды и не даете им того, чего они хотят, то более вероятно, что у вас не будет новых войн" , – добавила она, намекая на то, что поддержка Западом Киева заставит Китай дважды подумать о вторжении на Тайвань.

Ранее Дональд Трамп поделился своими выводами из разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, куда оба ездили на церемонию открытия Нотр-Дама, и заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.