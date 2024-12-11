В Сумской области расширили зону эвакуации гражданских - ОВА

Сумская областная военная администрация вместе с Силами обороны решила расширить зону эвакуации в регионе до 190 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Сумской ОВ Владимир Артюх во время форума "Защита прав человека на Сумщине", сообщает Левый берег.

По его словам, враг, к сожалению, увеличивает количество обстрелов. За 2024 год было совершено более 18 тыс. обстрелов (в 2023 году – 8 тысяч обстрелов).

"Сумская область на сегодняшний день эвакуировала более 40 тысяч человек, более 7200 детишек. Это большие объемы работы. Только совместно – власть, ГСЧС, полиция – мы смогли выполнить такие серьезные задачи по защите людей.

Даже страшно подумать, сколько жизней мы могли бы потерять, если бы в июле 2023 года не была объявлена эвакуация – на предубеждение. И сегодня вместе с ВСУ, громадами мы принимаем решение о расширении зоны эвакуации: из более 190 населенных пунктов мы эвакуируем людей" , - отметил Владимир Артюх.

По его словам, сегодня немного сумчан выезжают за пределы области. Они перемещаются от линии столкновения в глубину более 93 тысяч переселенцев.