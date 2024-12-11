В Румынии проевропейские партии могут выдвинуть общего кандидата в президенты

В Румынии социал-демократы (PSD) действующего премьера Марчела Чолаку, "Союз спасения Румынии" (USR), Национальная либеральная партия (PNL), этническая венгерская UDMR и группа нацменьшинств заявили о поддержке возможного общего кандидата на президентских выборах. Об этом пише Agerpres, сообщает Европейская правда.

Также политсилы по итогам первого раунда политических консультаций заявили о своей приверженности к совместной правительственной программе.

"Проевропейские партии PSD, USR, PNL, UDMR и парламентская группа нацменьшинств заявляют о своей твердой приверженности к формированию проевропейского большинства в парламенте, проевропейского правительства и поддержке возможного общего проевропейского кандидата на президентских выборах" , – говорится в пресс-релизе партий, участвующих в консультациях.

Как указано, в ближайшие дни четыре партии и представители нацменьшинств будут работать над совместной правительственной программой, "которая будет базироваться на развитии и реформах и учитывать приоритеты граждан Румынии".

"Проевропейские партии обязуются повысить доверие к институтам и политическому классу через надлежащее управление, прозрачность в расходовании государственных средств и уважение к гражданам" , – отметили участники консультаций.

Напомним, в связи с беспрецедентным решением КС перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании антизападного кандидата Келина Джорджеску новое правительство должно будет определить новые даты первого и второго тура.