Силы обороны будут полностью профинансированы в 2025 году – Минфин

Благодаря изменениям в Налоговый кодекс и программе ERA от стран G7 на сумму 50 млрд долларов США Украина сможет полностью профинансировать потребности сил обороны в 2025 году, которые составляют 2,2 трлн гривен. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины, сообщает Укринформ.

Отмечается, что финансирование оборонных потребностей будет обеспечиваться за счет внутренних ресурсов, полученных от принятых изменений в Налоговый кодекс, и международной поддержки в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

"Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны <...> На обеспечение Сил обороны в следующем году предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП" , - говорится в сообщении .

Из этой суммы 740 млрд грн планируется направить на закупку оружия, полностью покрывающего годовую потребность, а почти 50 млрд грн – на производство и приобретение беспилотных летательных аппаратов.

Программа ERA предусматривает получение от стран G7 50 млрд. дол. США с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов. В частности, планируется привлечь $20 млрд от США, $20 млрд от ЕС, $3 млрд от Великобритании, $3,7 млрд от Канады и $3 млрд от Японии.

В министерстве отметили, что средства от ЕС и Великобритании в рамках программы ERA можно будет направить непосредственно на оборонные нужды. Вместе с поступлениями от изменений в Налоговый кодекс, это обеспечит все критические потребности Сил обороны и усилит военный потенциал Украины.