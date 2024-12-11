Украинцы нашли способ "вывести" 1000 от государства: схему уже заблокировали

Платежный сервис EasyPay прекратил предоставлять услугу "возврат денег" для абонентов Vodafone и lifecell из-за нецелевого использования средств, полученных по программе "Зимняя поддержка". Об этом заявил гендиректор компании Алексей Авраменко, сообщает Укринформ.

"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию "возврат денег" для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 грн "Зимней еПоддержки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи" , - отметил Авраменко.

По словам народного депутата из парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, мошенники использовали простую схему: получали средства по программе, пополняли мобильный счет, а затем снимали деньги с телефона наличными.

Напомним, программа "Зимняя е Поддержка" предусматривает выплату 1000 гривен каждому украинцу для использования на определенные государством нужды. Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг или на помощь ВСУ.