Зеленский и Туск обменяются визитами в начале 2025 года

Премьер-министр Польши Дональд Туск в начале следующего года отправится в Киев, после этого украинский президент Владимир Зеленский приедет в Варшаву. Об этом Туск сообщил 11 декабря после встречи со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом, сообщает Радио Свобода.

"У меня был вчера длинный разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС" , – сообщил премьер Польши.

С премьером Эстонии Дональд Туск обсудил, в частности, вопросы безопасности и общее видение окончания военных действий в Украине.

"Две наши страны очень активны в создании такого политического сценария, в котором будет возможно окончание войны справедливым способом, приемлемым для Украины и союзников. Таким образом, который прежде всего обеспечит наши интересы и нашу безопасность. Это очень важно, чтобы перед российской угрозой, продолжающейся войной, была солидарность с Украиной стран, которые хорошо и мудро строят будущее региона с точки зрения наших интересов и нашей безопасности" , – сказал Туск.

Накануне польский премьер заявил, что мирные переговоры о прекращении войны России в Украине могут начаться этой зимой. Он также сообщил, что 12 декабря в Варшаву прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон, чтобы, в частности, "информировать нас о результатах парижских переговоров".

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