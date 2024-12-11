В правительстве рассказали о дискуссиях в ЕС о снижении мобилизационного возраста

Вопрос мобилизации в Украине и возраста солдат поднимался на встречах с топ-чиновниками Европейского союза. Об этом рассказала министр юстиции и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Радио Свобода.

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащение украинских бригад" , – отметила Стефанишина.

Чиновница подчеркнула, что в условиях отсутствия этого планирования со стороны союзников "нельзя такую неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине".

У вице-премьера по евроинтеграции была дискуссия, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

"ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных... Способности здесь большие - вопросы в планировании. При надлежащем планировании и оснащении, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет) – ред.), скажем так, – неприемлемая позиция" , – резюмировала Стефанишина.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что если в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет, то всех новобранцев обеспечат полным снаряжением.

Владимир Зеленский, комментируя слова Миллера, отметил 10 декабря, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат, поэтому нужно сосредоточиться на обеспечении бригад. Глава государства отметил, что "приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине".

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