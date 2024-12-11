Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Курахово – ОСГВ "Хортица"

На Кураховском направлении за прошедшие сутки отражены 45 штурмов российской армии, город Курахово по-прежнему контролируют Силы обороны. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях сосредоточена деятельность трех российских группировок: "Центр", "Юг" и "Восток". Их целью остается выход на административные границы и установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Силы обороны адекватно реагируют на все вызовы и угрозы и "дают адекватный ответ врагу", подчеркнул спикер.

Волошин отметил, что на Кураховском направлении враг продолжает давить на Силы обороны.

"За прошедшие сутки на том направлении наши защитники отбили 45 вражеских штурмов. Конечно, наблюдается сосредоточение резервов личного состава противника. Против нас там действуют группировки российские в составе 90-й танковой дивизии, 20-й мотострелковой дивизии, 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад. Вооружение и тактика ведения боевых действий стандартная, штурмы поддерживаются бронетехникой, чередуется применением малых штурмовых групп, используя мобильные транспортные средства" , - проинформировал представитель.

По его словам, из-за ухудшения погодных условий оккупанты во время штурмов привлекают меньше бронетехники.

Волошин также сообщил, что враг пытается прорваться к Курахово и взять под контроль господствующие и высоты и ведущие к нему пути.

"Вражеская армия обстреливает город, используя при этом как авиацию, так и артиллерию. Однако Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, наносят ему потери в живой силе и технике. Подразделения Вооруженных сил контролируют город Курахово, а диверсионные и разведывательные группы противника, которым все же таки удается прорваться, оперативно уничтожаются" , - заявил спикер.

Карта: DeepState

По его словам, на Покровском направлении продолжаются бои за возобновление утраченных украинских позиций.