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В Минэнерго сделали заявление по длительности отключения света

В Минэнерго сделали заявление по длительности отключения света
Фото: Рixabay

В Минэнерго считают, что перерывы между очередями при отключениях должны быть не менее двух часов. А их продолжительность - не более шести, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в эфире телемарафона.

По его словам, предусмотрено, что каждый облэнерго должен четко разрабатывать в соответствии с инструкциями графики в регионе, а госэнергонадзор будет следить за соблюдением этих графиков.

"Для примера - это вопрос равенства применения очередей, это вопрос для того, чтобы перерывы между очередями были не менее 2 часов. Это потенциально достаточно, чтобы граждане могли сделать все необходимые бытовые вещи. Также, чтобы графики длились не более 6 часов", - отметил Колесник.

Таким образом, как констатировал он, Минэнерго пытается и максимально унифицировать подход, и сбалансировать потребности как граждан, так и необходимость функционирования энергосистемы.

Отключения света в Украине

Отключения света в Украине ввели после массированных ракетных обстрелов ноябре. На данный момент они постепенно сокращаются.

С утра 11 декабря в нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света. Это было сделано по указанию "Укрэнерго".

Хотя еще 10 октября энергетики предупреждали об отключениях света по всей Украине.

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