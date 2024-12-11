Немецкий Бундестаг 16 декабря может открыть путь к внеочередным выборам

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду предложил парламенту 16 декабря провести голосование за доверие правительству, что, как ожидается, откроет путь к проведению досрочных выборов в феврале. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Европейская правда.

Согласно заявлению, Шольц в среду подписал в своем кабинете письменный запрос о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона.

Впоследствии письмо было доставлено в офис президента Бундестага и в ближайшее время Бундестаг опубликует предложение на своем сайте.

Дебаты по вотуму доверия в немецком Бундестаге запланированы на следующий понедельник, 16 декабря, с 13:00 по местному времени.

Бундестаг ожидаемо объявит правительству недоверие, после чего канцлер обратится к президенту с просьбой о роспуске парламента и это запустит процедуру досрочных выборов, которые планируют на 23 февраля.

Соцопросы прогнозируют лучший результат на выборах Христианско-демократическому союзу во главе с Фридрихом Мерцом, ХДС может получить более 30%. На втором месте по симпатиям избирателей – ультраправая "Альтернатива для Германии" с 18%. СДПГ Шольца готовы поддержать 17%, "Зеленых" – 13%.