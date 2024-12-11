Главы МИД европейских стран обсудят поддержку Украины и ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел европейских стран завтра, 12 декабря, проведут встречу в Берлине. В частности, они планируют обсудить поддержку Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Германии, сообщает The Guardian.

"Учитывая драматические события в Сирии за последние несколько дней, для вас не будет сюрпризом, что есть и вторая важная тема, а именно текущие события в Сирии и их влияние на регион и Европу", - отметила пресс-секретарь.

Планируется, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет своих коллег из Франции, Польши, Испании, Италии, Великобритании. Также участие во встрече примет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Помощь Украине

Напомним, вопрос усиления помощи Украине от европейских стран стал более актуальным, поскольку в США на выборах президента победил Дональд Трамп.

Пока что неизвестно, будет ли Трамп продолжать оказывать украинским защитникам военную помощь. США с начала полномасштабной войны являются основным союзником Украины в контексте военной помощи.

В частности, вчера, 10 декабря, заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик призвал Германию увеличить помощь Украине, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к сокращению поддержки от США.

При этом премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркивал, что помощь Украине в ближайшие месяцы "определит будущее Евросоюза".