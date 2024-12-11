Германия передаст систему IRIS-T и пусковые установки Patriot к концу года – Шольц

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что Германия передаст до конца года 6 систему ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot, сообщает Левый берег.

"Во время VII Украинско-германского экономического форума канцлер Олаф Шольц подтвердил, что Германия передаст до конца года шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot. Спасибо за вклад в усиление безопасности нашего государства, это поможет сохранить много человеческих жизней" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая помощь Германии Украине составила 37 млрд евро.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине нужно еще 10-12 систем Patriot, чтобы закрыть небо. По словам президента, это сделает войну Путина бессодержательной.