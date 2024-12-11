В Сумской области россияне сбросили бомбу на дом: погибли супруги

В селе Беловоды Хотинской общины Сумского района в результате российского авиаудара погибли супруги, сообщает Укринформ.

"11 декабря в с. Беловоды Хотинской общины Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужа и его 65-летней супруги" , - говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, здание погибших разрушено до основания.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры во содействии с другими правоохранителями документируют последствия военных преступлений, совершенных военными русской Федерации.