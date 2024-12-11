Украине решать, как обеспечить фронт людьми – глава представительства НАТО
Глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что это вопрос Украины, как обеспечить достаточное количество людей на фронте, но важно работать с молодежью, потому что очень часто это инновационные люди, сообщает Укринформ.
Об этом он сказал во время выступления на круглом столе на тему: «Украина – НАТО 2024: от укрепления партнерства до поиска путей безопасности» в ответ на вопросы по мобилизации с 18 лет.
"Наш месседж в партнерстве между НАТО и Украиной всегда был таков: НАТО обязуется предоставлять оборудование, материальную базу и подготовку. Мы хотим помочь с ситуацией на фронте, помогая подготовить людей. Это печальная ситуация, но, тем не менее, вы даете людей, мы обеспечим подготовку. Есть вещи, которые отдельно производят Украина и НАТО", - сказал он.
Глава Представительства НАТО отметил, что не стал бы комментировать, как Украине обеспечить достаточное количество людей на фронте.
"Я думаю, что работать с молодежью – это по определению важно, потому что это о будущем. Это очень часто люди инновационные, имеющие лучшее представление о том, что нужно. Это лучшие мозги, это лучшие люди, и я с этим постоянно сталкиваюсь в собственной работе", - отметил он.