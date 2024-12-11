Журналисты выяснили, что в последние годы поставки оружия из Евросоюза, США и Турции в страны, граничащие с Россией, существенно возросли. Речь идет об Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Из этих государств, вероятно, оружие реэкспортируется в РФ, сообщает Новое время.

В качестве примера, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос в 30 раз — с 68 единиц в 2019 году до 1862 в 2023-м. Кыргызстан, который в 2020—2021 годах не покупал итальянское оружие, в 2022 году импортировал 882 винтовки, а в 2023-м — уже 4434. Грузия за этот же период увеличила импорт турецких винтовок с 8426 единиц в 2019 году до 18 843 в 2023-м.

Как пишет The Insider, Россия активно закупает снайперские винтовки бренда Beretta. Хотя в июне 2024 года официальный российский импортер продукции компании был внесен в санкционный список США, сам холдинг Beretta, зарегистрированный в Люксембурге, остается основным владельцем российской компании.

Как отмечает издание, многие российские военные снайперы отдают предпочтение западному оружию и боеприпасам, игнорируя российские аналоги. Это подтверждают результаты спортивных соревнований военных снайперов, которые в сентябре состоялись в оккупированном Крыму. Только 7 из 36 участников использовали винтовки российского производства, а российские патроны применяли только четверо.

Почему Министерство обороны России не ограничивается использованием отечественного оружия? Причина заключается в значительных недостатках российских снайперских винтовок по сравнению с западными. Они имеют существенно меньшую дальность стрельбы, а продукция российских частных производителей достигла ценового уровня американских и европейских аналогов. К тому же в войсках ощущается нехватка снайперского оружия.

10 декабря в Главном управлении разведки МОУ сообщили, что в российских беспилотниках FPV Молния и аналогах Орлана Феникс обнаружили электронные компоненты иностранного производства, в частности из Китая, Швейцарии, США и Нидерландов.

Ранее Главное управление разведки сообщало об иностранных компонентах в российских дронах Гербера и Пародия.