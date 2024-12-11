Politico подтвердило, что Макрон и Туск обсудят отправку миротворцев в Украину

Издание Politico получило от источников подтверждение, что президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг планирует обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае прекращения текущей фазы войны.﻿ Об этом Politico сказали дипломат Европейского Союза и французский чиновник, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос относительно сообщения польской газеты Rzeczpospolita о том, что две страны обсуждают потенциальную 40-тысячную миротворческую миссию для Украины, состоящую из войск из других стран, дипломат ЕС сказал: "Это правда".

Дипломат не уточнил, из каких именно стран могли бы прибыть военные в случае направления такой миротворческой миссии. Оба чиновника комментировали тему на условиях анонимности.

Предложение по миротворческому контингенту отличается от предыдущей идеи Макрона отправить военных инструкторов в Украину во время войны, которая все еще продолжается.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский, похоже, упоминал о таком плане во время встречи с Фридрихом Мерцом, вероятным следующим канцлером Германии.

"Я вам скажу откровенно, мы можем думать и работать над позицией Эмманюэля (Макрона)" , – сказал Зеленский журналистам.

"Помните, он предлагал, чтобы ... войска той или иной страны присутствовали на некоторых территориях Украины, что гарантировало бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но перед этим мы должны иметь четкое понимание, когда Украина будет в ЕС, а когда Украина будет в НАТО" , – добавил украинский президент.

Польская газета Rzeczpospolita ранее сообщила, что Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.

По информации издания, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.

Вероятно, Макрон говорил об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в минувшую субботу в Париже.

Журналисты предполагают, что именно это обсуждалось и на его встрече тет-а-тет с премьером Британии Киром Стармером в середине ноября, а затем – на встрече с представителями стран Северной Европы, Балтии и Польши 27 ноября.

Перед этим о запланированном визите Макрона сообщили и другие польские СМИ, отметив, что он связан с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.