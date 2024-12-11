Зеленский отреагировал на звонок Орбана Путину

Президент Владимир Зеленский раскритиковал телефонный звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому правителю Владимиру Путину.﻿﻿ Со ссылкой на главу Украинского государства в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции.

Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Не надо играть на собственный имидж за счет единства - надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины" , - заявил президент.

Зеленский поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа и многих лидеров Европы, с которыми Украина работает вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан 11 декабря сообщил, что позвонил и час общался с главой Кремля Владимиром Путиным.