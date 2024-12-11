Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Послы Европейского Союза в среду согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины.﻿ Об этом заявило венгерское председательство в Совете ЕС, сообщает Европейская правда.

Пакет направлен против субъектов в России и третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому усилению России через обход экспортных ограничений.

Он предусматривает, что список санкций будет расширен большим количеством физических и юридических лиц.

Принятые санкции ограничивают деятельность дополнительных судов третьих государств, осуществляющих деятельность, направленную на содействие или поддержку действий или политики, поддерживающих действия России против Украины.

Ожидается, что этот пакет санкций будет вынесен на следующее обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

Напомним, предложения к 15 пакету, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц. Ожидается, что впервые там будут присутствовать компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также речь идет о новых мерах для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.