РФ в ближайшие дни может запустить "Орешник" по Украине - Bloomberg

Россия может в ближайшие дни запустить по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ("Кедр"). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова американского чиновника, сообщает Зеркало недели.

Источник журналистов добавляет, что, вероятно, глава Кремля Владимир Путин имеет всего несколько таких ракет. Она имеет меньшую боеголовку, чем те, что Россия уже выпустила по Украине. Также в США не считают это оружие таким, что может изменить ситуацию в российско-украинской войне.

Напомним, впервые Россия применила "Орешник" во время атаки на Днепр 21 ноября. По оценкам Главного управления разведки Украины, эта ракета является экспериментальной и способна нести ядерный заряд. На вооружении России может быть от двух до десяти таких боеголовок.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что в будущем россияне могут попытаться ударить "Орешником" по Киеву или западной части страны. По его словам, армия РФ пыталась повторно ударить по Украине этой ракетой 23 ноября, однако пуск был неудачен.

Как отмечает руководитель ОО "Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам" генерал-майор Сергей Савченко, удар по Днепру ракетой из серии "аналоговнет" носил исключительно психологически-информационный характер и был почти бессмыслен с военной точки зрения.