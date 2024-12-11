Орбан заявил, что сейчас "самые опасные недели" войны в Украине

Президент России Владимир Путин 11 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как отмечается в официальном сообщении Кремля, лидеры обсудили экономическое сотрудничество, события в Сирии и особенно подробно – «украинскую проблематику», сообщает Радио Свобода.

Орбан в соцсети Х написал, что сейчас самые «опасные недели российско-украинской войны» и что Венгрия сделает все возможные дипломатические шаги, чтобы способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

Путин, со своей стороны, подверг критике «деструктивную линию киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта», говорится на сайте Кремля.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что представители ЕС и НАТО должны участвовать в возможных переговорах с Россией, то есть не отрицал переговоры о мирном урегулировании.

Разговор Орбана и Путина состоялся по инициативе венгерской стороны. Двумя днями ранее Виктор Орбан встретился во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском.

После этого на брифинге в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит свою миротворческую миссию по урегулированию конфликта между Россией и Украиной (на ведение этой миссии Будапешт никто не уполномочивал - юридическая служба Европейского союза сообщила государствам-членам 10 июля, что переговоры, которые венгерский премьер Виктор Орбан провел в Москве с лидером РФ Владимиром Путиным, нарушили договоры в рамках ЕС).

Сиярто пообещал, что на этой неделе произойдут еще минимум два события в рамках этой миссии, но не привел подробностей. Вероятно, звонок Орбана Путину – одно из этих событий.

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