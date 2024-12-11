После масштабных обысков в Укрзализныце объявлено десять подозрений
Правоохранители после масштабных обысков объявили подозрения десяти работникам Укрзализныци за организацию преступной группировки, которая перепродавала билеты на поезда международного сообщения. Со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, сообщает Укринформ.
В зависимости от роли и участия в преступных схемах, подозреваемым инкриминируют ч. 1, 2 и 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и ч. 1 и 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Следствие установило, что организовал заработок на билетах глава Первичной профсоюзной организации Вагонного участка ст. Киев-Пассажирский филиал "Пассажирская компания", привлек к нему заместителя начальника этого участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.
Члены преступной организации систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, не реализуемых в системе продаж билетов, а также свободные места. Реализовывали их по цене 300-500 евро за билет при официальной стоимости билета на поезд Киев-Варшава, в 3700 гривен. Деньги пассажиры платили на руки начальникам поездов или руководителям международного направления.
Кроме того, до введения Укрзализныцей системы верификации пассажиров через Дія. Підпис, участники схемы выкупали билеты с целью их последующей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления.
По указанным схемам продавали билеты на поезда №67/68 Киев-Варшава, №19/20 Киев-Хелм, №119/120 Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, №23/24 Киев-Хелм, №89/90 Киев -Перемышль, №351/352 Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения.
Задокументирована деятельность этих схем в январе – июне 2024 года. Вырученные деньги участники схемы делили между собой.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, по каждому рейсу руководитель поезда должен был занести от 2 тыс. грн с маршрута по Украине и от 2 тыс. до 5 тыс. евро из самых популярных зарубежных соединений.
По предварительным подсчетам, в результате неучтенной продажи билетов Укрзализныця потеряла более 73 млн гривен прибыли.
С начала полномасштабной войны России против Украины и закрытия неба, спрос на ж/д билеты вырос в разы, особенно международного сообщения, где он составляет 60 пассажиров на одно место. Пользуясь ажиотажем на билеты в Варшаву, Будапешт-Вена, Перемышль, Хелм, Кишинев и Западное следование, фигуранты ввели несколько криминальных схем.
Чтобы эти схемы работали, глава профсоюза лично согласовывал кандидатов на должности начальников поездов и проводников и объяснял, что нужно делать, а также принимал решение о пролонгации трудовых контрактов. В случае одобрения кандидатур они обязательно должны были вступить в профсоюз и каждый месяц платить взносы. А это – более 350 000 гривен из всех ее членов. Если человек не соглашался на эти условия, его убеждали, не назначали на должность или переводили на другую.
В ходе более 80 обысков правоохранители изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму около 5 млн грн, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны.