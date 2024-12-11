Приглашение в НАТО должно быть предоставлено всей Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский завил, что приглашение в НАТО должно быть предоставлено всей территории Украины, а действовать Альянс сначала может только на подконтрольных территориях.﻿﻿ Со ссылкой на интервью Зеленского для СBN, сообщает Украинская правда.

По словам Зеленского, Украина не хочет втянуть в войну НАТО и военных других стран, но она верит в гарантии безопасности.

"Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны Украине дать (приглашение - ред.) в НАТО. Приглашение дается всей территории Украины, в международно признанных границах (...) А вот действия Альянса могут распространяться (ред.) на ту часть территории, которую она контролирует, с будущим расширением" , - сказал президент.

В конце ноября Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.