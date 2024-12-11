Украина не может юридически признать оккупированную часть за Россией – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может юридически признать временно оккупированные территории российскими.﻿﻿ Со ссылкой на интервью Зеленского для СBN, сообщает Украинская правда.

"Мы не можем юридически признать российскими наши территории, которые оккупированы Россией. Мы не можем и по Конституции Украины и внутренне – это раскол для украинского общества. Самое сильное наше оружие во время полномасштабного вторжения – это единство нашего общества. (...) И поэтому нельзя играть вещами, которые раскалывают наше общество" , - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что если бы Украина имела бы больше техники и помощи от партнеров – она бы больше давила на линии фронта. Если у нас таких сил недостаточно, то вопрос можно решать дипломатически. Но признавать юридически оккупированные Россией территории Украина не будет.