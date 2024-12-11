Украина не может юридически признать оккупированную часть за Россией – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может юридически признать временно оккупированные территории российскими. Со ссылкой на интервью Зеленского для СBN, сообщает Украинская правда.
"Мы не можем юридически признать российскими наши территории, которые оккупированы Россией. Мы не можем и по Конституции Украины и внутренне – это раскол для украинского общества. Самое сильное наше оружие во время полномасштабного вторжения – это единство нашего общества. (...) И поэтому нельзя играть вещами, которые раскалывают наше общество", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что если бы Украина имела бы больше техники и помощи от партнеров – она бы больше давила на линии фронта. Если у нас таких сил недостаточно, то вопрос можно решать дипломатически. Но признавать юридически оккупированные Россией территории Украина не будет.
"Если мы юридически признаем те или иные территории, временно оккупированные, российскими – это значит мы простили им (России – ред.), значит мир успокоился", – подчеркнул президент.