В ОП прокомментировали заявление Орбана по поводу "рождественского прекращения огня"

В Офисе президента отреагировали на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что президент Украины отклонил рождественское прекращение огня и широкомасштабный обмен пленными с Россией, сообщает Левый берег.

Как отметил советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам, венгерская сторона, как всегда, ничего не обсуждала с Украиной. Более того — о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала.

"Украина не уполномочила Венгрию ни на что" , - заявил советник президента.

Литвин отмечает, что Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года.

"Мы настроены на полноценный мир, и делаем все в координации с партнерами, чтобы этого достичь, – вместе с Америкой, Европой, другими партнерами в мире. Как и всегда, нужны не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности" , - добавляет советник Зеленского.

Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан в сети "Х" отреагировал на критику со стороны Владимира Зеленского по поводу звонка Орбана Путину. Премьер Венгрии написал, мол, предлагал Украине "рождественское прекращение огня" и обмен пленными с Россией ему отказали.