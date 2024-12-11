Зеленский рассказал, на что тратят украинцы 1000 гривен "є-Підтримки"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе зимней государственной программы "є-Підтримка".﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Сегодня же первая вице-премьер-министр Свириденко докладывала о встречах и переговорах в Соединенных Штатах Америки, а также о правительственных программах, в частности "є-Підтримки". Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "є-Підтримка", из них миллион шестьсот тысяч – заявки на детей. Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям" , - сказал президент.

Зеленский сообщил, что уже идут первые выплаты, около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды.

"є-Підтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы – это время, когда можно будет подать заявку. И в течение 2025 года можно будет потратить эти средства.