В Минфине США заверяют, что администрация Трампа не повлияет на $20 млрд Украине от G7

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. По ее словам, заем не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.﻿﻿ Об этом заявила Йеллен в интервью Bloomberg TV, сообщает Украинская правда.

"Этот заем со временем будет выплачен за счет чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear, от замороженных российских активов" , - сказала министр.

Поэтому, по ее мнению, в этом случае Россия буквально помогает Украине бороться в войне.

"Поэтому я уверена, что это (заем. – Ред.) останется неизменным" , – добавила глава американского Минфина.

"Что мы на самом деле пытаемся сделать, так это укрепить положение Украины, ее способность защищать себя и, надеюсь, в какой-то момент сесть за стол переговоров с Россией для достижения справедливого мира" , – сказала Йеллен.

Напомним, США накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.