Россияне бросают все силы: Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский побывал на Покровском направлении, где оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.﻿﻿ Со ссылкой на Сырского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Во время работы на Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты. В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником" , - сообщил главком.

По словам главнокомандующего ВСУ приходится принимать нестандартные решения.

"Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск" , - отметил он.

Он добавил в таких условиях главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения.