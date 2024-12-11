Зеленский заявил, что россияне убили около 50 священников с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия убила около 50 украинских священников, а также разрушила 700 украинских церквей. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBN, сообщает Новое время.

Зеленский уточнил, что священников убивали за то, что они отказывались служить русскому патриарху Кириллу и русской церкви. За это их расстреливали, а некоторых пытали. При этом некоторые попадали в плен.

«Есть все доказательства, как они [русские] их [священников] пытали. За что? Только за то, что они должны были служить патриарху Кириллу и их церкви. Но священники просто отказывались, потому что священник служит людям. За это их расстреливали, просто хотели сломить людей» , — сказал президент.

Украинский президент также добавил, что российская армия полностью уничтожает школы и церкви, когда заходит на территорию Украины.