Армия Кадырова увеличилась в три раза с начала полномасштабного вторжения РФ - росСМИ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров увеличил свою армию в три раза. Со ссылкой на российское издание Проект, сообщает Новое время.

Журналисты проанализировали процесс формирования армии Кадырова с начала 2000-х годов и их участие в войне против Украины. По предварительной информации, в начале 2022 года у Кадырова было семь боевых подразделений.

Позже Кадыров заявил о создании еще десяти подразделений. Журналисты отмечают, что восемь из них формально подчиняются министерству обороны РФ, а именно: Ахмат-Россия, Ахмат-Чечня, Север-Ахмат, Запад-Ахмат, Восток-Ахмат, Юг-Ахмат, Стрелковый батальон имени шейха Мансура, а также спецназ Ахмат.

Также у марионетки Кремля есть батальон оперативного назначения имени Байсангура Беноевского, а также полк полиции № 2 по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии ЧР, формально подчиненные Росгвардии.

Издание отмечает, что до сих пор неизвестно, сколько точно человек в армии Кадырова. Однако в феврале 2022 года в армии Кадырова было 12 тысяч человек, согласно «обзору чеченских сил». Два года спустя, в январе 2024 года, на видео из такого обзора уже было примерно 25 тысяч боевиков.

В октябре 2024 года Кадыров заявлял, что в его распоряжении находится 70 тысяч вооруженных бойцов. Подтверждения этой информации нет.