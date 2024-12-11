Генштаб: За сутки 194 боестолкновения, почти половина на двух направлениях

По состоянию на 22:00 11 декабря произошло 194 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. Со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

С начала суток противник нанес 15 авиационных и два ракетных удара, привлек 24 КАБ и две ракеты, применил 407 дронов-камикадзе, осуществил около трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

Четырнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового, сейчас ведутся три боестолкновения.

Десять атак врага отразили украинские воины вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанок и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг предпринял одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населённого пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка. До сих пор ведутся два боестолкновения. Авиационному удару подверглись населенные пункты Крымское и Петровка, на которые враг сбросил три управляемые бомбы.

При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 39 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Проминь и Покровск. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 36 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 187 и ранили 239 оккупантов. Уничтожены один миномет, одна переносная станция радиоэлектронной борьбы и восемь единиц автомобильной техники россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки. Наши защитники на данном направлении ликвидировали 68 и ранили 122 оккупанта, к тому же обезвредили два танка, восемь боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники врага. К тому же поврежден вражеский танк и четыре боевых бронированных машины.

На Времивском направлении в течение дня отражены 19 атак вражеских подразделений в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. До сих пор ведется одно боестолкновение. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Комар и Разлив, сбросив десять управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

Вблизи Новоандреевки нашими защитниками успешно отбита одна атака россиян на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 21 вражеский штурм. Кроме того, враг нанес 316 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам области и позициям наших защитников.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.