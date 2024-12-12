Конгресс США хочет от разведки отчет о последствиях прекращения помощи Украине – СМИ

Американские законодатели хотят оценить, какими для Украины будут последствия прекращения американской поддержки. Для этого Конгресс требует от руководителей разведок предоставить аналитические отчеты в 90-дневный срок.﻿﻿ Об этом пишет The Hill, сообщает Украинская правда.

Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.

"Отчет должен включать влияние на способность украинских военных защищаться от российской агрессии, если Соединенные Штаты продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку, а также если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных Украине ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России" , – пишет издание.

Законодатели в частности хотят, чтобы разведки оценили влияние потенциального поражения Украины на интересы национальной безопасности США, включая возможную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Доклад должен быть представлен в незасекреченном виде в течение 90 дней после принятия соответствующего закона, но может содержать засекреченное приложение. Его должны передать комитетам по вопросам обороны и разведки Палаты представителей и Сената, а также комитетам по иностранным делам и ассигнованиям.