Силы обороны Украины сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики в своем отчете пишут о критической ситуации на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское.

Аналитики говорят, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.

"В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченково" , – отмечают в ISW.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна. "Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций" , – отметил он.

"Командир украинского батальона охарактеризовал ситуацию как "критическую", подчеркнув, что российские войска атакуют украинские позиции до 30 раз в день и имеют существенное преимущество в количестве личного состава и артиллерии" , – говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что российское командование стремится захватить Покровск, несмотря на огромные потери. За последние две недели на этом направлении российские силы потеряли почти 3 000 военнослужащих.

Ключевые выводы: