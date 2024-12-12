Курс валют НБУ на 12 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 декабря, повысился на 8 коп до 41.6941 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 2 коп до 43.7997 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 4 коп до 53.1162 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 47.2026 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на до 10.2710 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.694100
|EUR
|Евро
|43.799700
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.116200
|CHF
|Швейцарский франк
|47.202600
|PLN
|Польский злотый
|10.271000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.