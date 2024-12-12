Курс валют НБУ на 12 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 декабря, повысился на 8 коп до 41.6941 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 43.7997 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 4 коп до 53.1162 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 47.2026 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на до 10.2710 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.694 100 EUR Евро 43.799 700 GBP Фунт стерлингов 53.116 200 CHF Швейцарский франк 47.202 600 PLN Польский злотый 10.271 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.