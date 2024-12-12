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Курс валют НБУ на 12 декабря

Курс валют НБУ на 12 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 декабря, повысился на 8 коп до 41.6941 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 43.7997 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 4 коп до 53.1162 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 47.2026 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на до 10.2710 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.694100 +0.0822
EUR Евро 43.799700 --0.0218
GBP Фунт стерлингов 53.116200 +0.0361
CHF Швейцарский франк 47.202600 --0.0756
PLN Польский злотый 10.271000 +0.0025

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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