Удар РФ по Запорожью: из-под завалов достали еще одну погибшую

Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 декабря достигло десяти человек – из-под завалов достали тело женщины.﻿﻿ Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Украинская правда.

"Уже десять погибших. Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти" , – сообщил он.

По словам Федорова, под завалами остается еще один человек.

22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения.

Напомним, 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

Также вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.