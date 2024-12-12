Удар РФ по Запорожью: из-под завалов достали еще одну погибшую
Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 декабря достигло десяти человек – из-под завалов достали тело женщины. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Украинская правда.
"Уже десять погибших. Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти", – сообщил он.
По словам Федорова, под завалами остается еще один человек.
22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения.
Напомним, 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
Также вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.