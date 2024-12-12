В Грозном беспилотники взорвались над казармами Кадырова : есть пострадавшие

В Грозном в Чеченской Республике России над казармами специального полка полиции имени Кадырова якобы сбили украинские беспилотники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил правитель Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, в 00:55 в Грозном в результате якобы атаки беспилотников четверо кадыровцев получили легкие травмы, поскольку "находились в защищенных от подобных атак помещениях

По его словам, фрагменты сбитого беспилотника повредили крышу казармы. Другой дрон, сдетонировавший в воздухе, вызвал взрыв, который выбил стекла и повредил крышу. В результате возник пожар, но его быстро потушили.

В своей заметке Кадыров пригрозил отправить своих бойцов на "передовую".

"Резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов продвинуться на передовую по первому приказу. Мы это так не оставим!"

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