Оккупанты перебрасывают технику из Крыма в Запорожскую область - партизаны

Российские захватчики передислоцируют военную технику из временно оккупированного Крыма в оккупированные районы Запорожской области. Это свидетельствует о вероятных наступательных операциях на южном направлении.﻿ Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Агенты зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север полуострова.

Они предполагают, что колонна, вероятно, направлялась в сторону временно оккупированной Запорожской области, где захватчики ведут активные наступательные действия и планируют их усиление.

В составе колонны было замечено большое количество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.

"Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины" , - отметили в АТЕШ.