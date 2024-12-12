Оккупанты перебрасывают технику из Крыма в Запорожскую область - партизаны
Российские захватчики передислоцируют военную технику из временно оккупированного Крыма в оккупированные районы Запорожской области. Это свидетельствует о вероятных наступательных операциях на южном направлении. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Агенты зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север полуострова.
Они предполагают, что колонна, вероятно, направлялась в сторону временно оккупированной Запорожской области, где захватчики ведут активные наступательные действия и планируют их усиление.
В составе колонны было замечено большое количество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.
"Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины", - отметили в АТЕШ.