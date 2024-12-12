Стефанчук: После войны количество депутатов в Раде могут сократить

После войны Верховная Рада, вероятно, вернется к оптимизации своей деятельности, включая уменьшение количества народных депутатов, сообщает Деловая столица.

Такое мнение высказал глава ВРУ Руслан Стефанчук в эфире "Суспильного".

"Возможно, после окончания войны, потому что во время военного положения мы не можем вносить изменения в Конституцию, мы вернемся к вопросу оптимизации деятельности парламента" , — сказал он.

Стефанчук напомнил, что президент Владимир Зеленский подавал в Верховную Раду законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 — о соответствующих изменениях в Конституции. Документ направили в Конституционный суд, и тот "дал условно отрицательное заключение". Впрочем, отметил спикер, тогда КСУ возглавлял Александр Тупицкий, который сегодня за пределами Украины (объявлен в международный розыск, обвиняется в ложных показаниях и подкупе свидетеля — ред.).

По мнению Руслана Стефанчука, нужно решать вопрос количественного и качественного состава будущего парламента, в том числе вопрос распределения четких обязанностей власти и оппозиции — "чего, к сожалению, сегодня нет", заметил он.