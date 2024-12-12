Стефанчук: После войны количество депутатов в Раде могут сократить
После войны Верховная Рада, вероятно, вернется к оптимизации своей деятельности, включая уменьшение количества народных депутатов, сообщает Деловая столица.
Такое мнение высказал глава ВРУ Руслан Стефанчук в эфире "Суспильного".
"Возможно, после окончания войны, потому что во время военного положения мы не можем вносить изменения в Конституцию, мы вернемся к вопросу оптимизации деятельности парламента", — сказал он.
Стефанчук напомнил, что президент Владимир Зеленский подавал в Верховную Раду законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 — о соответствующих изменениях в Конституции. Документ направили в Конституционный суд, и тот "дал условно отрицательное заключение". Впрочем, отметил спикер, тогда КСУ возглавлял Александр Тупицкий, который сегодня за пределами Украины (объявлен в международный розыск, обвиняется в ложных показаниях и подкупе свидетеля — ред.).
По мнению Руслана Стефанчука, нужно решать вопрос количественного и качественного состава будущего парламента, в том числе вопрос распределения четких обязанностей власти и оппозиции — "чего, к сожалению, сегодня нет", заметил он.
"Нам нужно вернуть для парламента следующего созыва четкие правила, которые существуют во всем мире. Это права власти, это права оппозиции, это вопрос количества комитетов, руководства комитетов, вопрос внесения тех или иных вопросов… Все должно быть нормировано, как это нормировано в европейских парламентах. Это абсолютно нормальные традиции парламентаризма, когда есть правительство, а есть теневое правительство", — заявил Стефанчук.