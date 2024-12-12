В оборонном бюджете США не предусмотрено продление лендлиза для Украины – посол

Палата представителей США приняла закон о расходах на оборону в 2025 году, в принятой редакции нет положения о возможности лендлиза для Украины. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Европейская правда.

Закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год, известный как NDAA, поддержали 281 член Конгресса. Против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа). В Сенате документ рассмотрят на следующей неделе.

В этом году в документе не закладываются средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон в размере $300 млн, пояснила Маркарова.

Также в принятой редакции нет положения о продлении действия закона о лендлизе для Украины, хотя изначально ожидалось, что оно сохранится.

"Законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено.

Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предполагается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act" , – отметила Оексана Маркарова.

Отметим, подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины на практике еще не применялся – оружие предоставлялось через другие юридические механизмы.

Статьей 1303 закона продолжается запрет использования любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины.

Статьей 1534 министру обороны США поручают проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра – содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

Статьей 6411 директору национальной разведки, госсекретарю и министру финансов поручается представить в комитеты Сената и Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел, вооруженных сил, юридических вопросов, финансовых вопросов и по ассигнованиям доклад о финансировании Россией актов международного терроризма. Доклад не будет тайным, однако может содержать тайные приложения.

Этот закон – лишь один из механизмов, через которые может выделяться помощь для Украины.

Напомним, администрация Байдена планирует передать Украине всю помощь на согласованные Конгрессом 61 млрд долларов до завершения своих полномочий.