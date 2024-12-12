Шольц готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Несмотря на неудачный звонок 15 ноября, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его заявление.

"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", - сказал он.

Тем не менее, по мнению политика, телефонный звонок Путину был необходим, чтобы дать понять ему, что он не может надеяться, что поддержка Германией атакованной Украины ослабнет, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий", - отметил Шольц.

Переговоры Шольца и Путина

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года.

Позже Шольц прокомментировал переговоры с Путиным. Канцлер заявил, что глава Кремля Владимир Путин не изменил своего мнения о войне в Украине. Но поговорить с Путиным стоило.

Добавим, что в МИД Украины заявили, что разговор Шольца с Путиным не поможет достичь справедливого мира. А президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры.