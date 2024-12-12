Экономика Украины с начала года выросла на 4% – министерство

За январь-ноябрь 2024 года валовой внутренний продукт Украины увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в ноябре рост экономики составил 0,9% в годовом исчислении. Об этом идет речь в сообщении министерства экономики Украины, сообщает Укринформ.

"За 11 месяцев 2024 года украинская экономика выросла на 4% (±0,5%). В ноябре темпы роста слегка замедлились и составили 0,9% по сравнению с ноябрем 2023 года" , - говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьер-министра - министерки экономики Юлии Свириденко, основными двигателями роста экономики остаются транспортная и строительная отрасли, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля.

Свириденко отметила, что свою роль сыграли государственные программы поддержки - грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, "еселя" и другие в рамках политики "Сделано в Украине".

Дополнительным стимулом к росту машиностроения стало увеличение закупок украинской продукции ОПК.

Положительную динамику в ноябре продемонстрировали транспортная отрасль благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора, строительство через программы господдержки, внутренняя торговля постоянным спросом, а также перерабатывающая и добывающая промышленность.