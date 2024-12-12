Зеленский: Трамп хочет быстро закончить войну в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине как можно быстрее, однако, необходимо сделать это так, чтобы у России не было возможности начать ее снова. Об этом Зеленский заявил в интервью CBN, сообщает Левый берег.

"Безусловно, когда президент говорит о 24 часах.... этот вопрос не о том, что он в сутки должен решить такое... Это очень сложно. Но это говорит, я его слова понимаю, что он хочет это сделать быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было скорее точно, потому что каждый день мы теряем людей" , – сказал президент Украины. ﻿

В то же время, он отметил, что украинская сторона работает с командой Трампа, однако разобраться в деталях можно будет только после его инаугурации.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет находить все возможности, чтобы закончить эту войну быстрее и справедливее. Он также добавил, что Трамп понимает, что Америка не может быть слабой.

"И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слаба и если позиция Соединенных Штатов не будет сильной, взрывы войны будут в других уголках мира. И это мы говорим не только о Европе, где есть высокие риски, как Балканы, как страны Балтии, которые являлись частью Советского Союза в свое время" , – отметил Зеленский.

Трамп уже не раз говорил, что если он станет президентом США, война между Россией и Украиной "завершится быстро".

Зеленский после переговоров с Трампом 7 декабря заявил, что избранный президент США "настроен решительно". Он добавил, что лидеры "договорились работать дальше" и что "мир благодаря силе возможен". Трамп, в свою очередь, заявил, что Зеленский готов к заключению мира.