Часть Донецкой области осталась без воды: что известно

В четверг, 12 декабря, на севере Донецкой области временно остановлена подача воды, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в Facebook.

Где именно и почему ограничено водоснабжение

Согласно информации главы ОВА, сегодня (12 декабря) водоснабжение ограничено к городам:

Славянск

Краматорск

Дружковка

Константиновка

Такая ситуация сложилась из-за того, что на Втором Донецком водопроводе начались ремонтные работы.

"Как только ремонт будет завершен, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме" , - подчеркнул Филашкин.

Напомним, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (поскольку перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).

Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.

Так, в конце октября жители Константиновки Донецкой области уже оставались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

В ноябре сообщалось, что в некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды.