Шмыгаль надеется на скорое возвращение украинцев из Германии

Премьер Украины Денис Шмыгаль надеется, что все украинцы, выехавшие в Германию во время войны, вернутся в страну. Уже сделаны первые шаги в этом направлении, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Welt.

Так, по его словам, правительство "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые выехали в первые дни войны или после нее".

"Всем украинским беженцам рады в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей", - сказал Шмыгаль.

Киев также уже обсудил технические детали возвращения с правительством Германии.

"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", - добавил глава украинского правительства.

Визит Шмыгаля в Германию

11 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль вместе с правительственной командой отправился в Берлин. Премьер встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцом, вице-канцлером Робертом Габеком и участвовал в Украинско-немецком бизнес-форуме.

По результатам переговоров глава правительства сделал ряд заявлений. В частности, Шмыгаль объяснил Шольцу важность членства Украины в НАТО и сообщил, что в Украине могут производить противотанковое оружие.