В Киеве задержали последователя партии Шария: призывал к перевороту в Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве последователя запрещенной партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно данным источников в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Шевчуке.
Что произошло
"По данным следствия, фигурант был последователем запрещенной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы", - пишет СБУ.
Для распространения деструктивного контента задержанный использовал свои Telegram, а также Youtube-каналы. В том числе и другие социальные сети с общей аудиторией почти 20 тысяч пользователей.
Следствие установило, что фигурант получал заказы на распространение тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов. Последние же сбежали за границу и проводят информационные диверсии по заказу российских спецслужб.
"Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных задач" через анонимные чаты в мессенджерах", - добавляет СБУ.
Во время обысков в помещении задержанного было изъято:
- ноутбук, мобильный телефон;
- членские карточки "партии Шария";
- пророссийскую литературу;
- наркотики.
Что угрожает
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Подозреваемому грозит тюрьма с конфискацией имущества.