В Киеве задержали последователя партии Шария: призывал к перевороту в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве последователя запрещенной партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно данным источников в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Шевчуке.

Что произошло

"По данным следствия, фигурант был последователем запрещенной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы" , - пишет СБУ.

Для распространения деструктивного контента задержанный использовал свои Telegram, а также Youtube-каналы. В том числе и другие социальные сети с общей аудиторией почти 20 тысяч пользователей.

Следствие установило, что фигурант получал заказы на распространение тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов. Последние же сбежали за границу и проводят информационные диверсии по заказу российских спецслужб.

"Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных задач" через анонимные чаты в мессенджерах" , - добавляет СБУ.

Во время обысков в помещении задержанного было изъято:

ноутбук, мобильный телефон;

членские карточки "партии Шария";

пророссийскую литературу;

наркотики.

Что угрожает

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Подозреваемому грозит тюрьма с конфискацией имущества.