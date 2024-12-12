Президент Южной Кореи оправдывает введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль защитил свое решение объявить военное положение, заявив, что это была мера по защите демократии в стране, сообщает Левый берег.

Президент, находящийся под уголовным расследованием за якобы мятеж, объявил военное положение на прошлой неделе, заявив, что хочет избавить страну от "северокорейских сил", что привело к политическому беспорядку в стране.

В телевизионном заявлении Юн обвинил оппозицию в попытке отстранить его от должности.

"Я буду бороться до конца, чтобы предотвратить силы и преступные группы, которые ответственны за паралич правительства страны и подрыв конституционного строя страны, чтобы не угрожать будущему Республики Корея" , – сказал Юн.

Он описал Национальную ассамблею как "монстра, разрушающего конституционный порядок либеральной демократии" под доминированием большой оппозиционной партии, продолжая осуждать "национальный кризис".

"Оппозиция сейчас танцует с хаосом, утверждая, что объявление военного положения является актом неповиновения. Но было ли это на самом деле?" , – сказал Юн.

Его комментарии в четверг значительно отличаются от предыдущих извинений, которые он просил у людей, шокированных предложением ввести военное положение. Также известно, что Юн передал вопрос "своего срока пребывания в должности своей партии".

Ранее лидер Партии народной власти (ПНП) Юна Хан Дон Хун заявил, что президент не проявляет никаких признаков ухода в отставку и "должен быть подвергнут импичменту".

Заявление Юна также прозвучало за несколько часов до того, как оппозиционная Демократическая партия (ГПК) представила новое представление об импичменте против него. Их первая попытка потерпела неудачу в прошлую субботу, когда руководящая партия заблокировала голосование.