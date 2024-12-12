Польша за 15 лет выдала украинцам почти 78 тысяч карт поляка

Польша более чем за 15 лет функционирования закона о карте поляка выдала гражданам Украины 77 790 этих документов. Об этом рассказали в МИД Польши в ответ на запрос, сообщает Укринформ.

"С 2008 года по 29 октября 2024 года гражданам Украины выдано 77 790 карт поляка. В то же время 2517 человек отказано в выдаче карты поляка" , - сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

При этом почти 22% от общего количества (более 17 тыс.) было выдано гражданам Украины после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как подчеркнули в МИДе, интерес к получению карты поляка остается "стабильно высоким" среди граждан Украины и стран бывшего СССР.

На динамику выдачи карт поляка за последние четыре года влияли внешние факторы (пандемия коронавируса и ограничение деятельности офисов, принимающих заявки; агрессия России против Украины и, как следствие, внедрение правовых механизмов упрощенного пребывания граждан Украины в Польше и странах Шенгена).

Как отметили в МИД РП, в 2022 году количество выданных карт поляка украинцам снизилось до более 4 тыс., но в 2023 году выросло до 8 тыс. В этом году гражданам Украины выдано уже почти 5,5 тысяч карт поляка.

Среди граждан других стран бывшего СССР, Польша выдала больше карт поляка белорусам (более 100 тыс.), в том числе около 40% после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (почти 40 тыс.). Гражданам РФ за более чем 15 лет выдано более 6 тыс. карт поляка, в том числе треть из них (более 2 тыс.) после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, более 5 тыс. карт поляка выданы гражданам Литвы и более 2 тыс. – гражданам Казахстана.