Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев на форуме ЭП "Перспективы для инвестиций внутри страны".

"Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту", - рассказал он.

По его словам, льгот на налогообложение криптовалют не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг - будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.

"В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах, как возможность уклонения от налогообложения на традиционных рынках", - пояснил Гетманцев.

Напомним:

В ноябре 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами. Принятие этого документа является последним шагом на пути к легализации криптовалют в Украине.