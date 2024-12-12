Для проведения выборов после войны нужно 4-6 месяцев – источники

На подготовку к выборам в Украине после отмены военного положения и изменений в законодательство нужно будет от 4 до 6 месяцев, говорится в статье УП "Выбирай-то! Ребрендинг "Слуги", колебания Зеленского, Тимошенко и спонсоры", сообщает Украинская правда.

"Во власти предполагают, что на то, чтобы реально все организовать и проголосовать нужные изменения в законы, уйдет не менее четырех месяцев. То есть если очень напрячься, то быстрее всего выборы можно провести месяцев через четыре после отмены военного положения. Но это очень оптимистичный сценарий" , – говорится в публикации издания.

Автор статьи также напоминает, что еще осенью 2023 года лидеры парламентских фракций в ходе так называемых "Диалогов Жана Моне" заключили публичную договоренность, что первые послевоенные выборы пройдут не ранее, чем через шесть месяцев после отмены режима военного положения.

"Мы вот только сейчас поняли, для чего вообще надо выборы. Если долго нет изменений, система закрывается как пароварка и начинает уничтожать сама себя. Сейчас вот просто чувствуется, насколько нам надо выпустить пар и в обществе, и в политикуме. Поэтому, я думаю, все так вцепились в эту идею весенних выборов" , - сказал в разговоре с УП один из властных депутатов.

Однако, говорится в статье, пока в стране идет война, выборы прямо запрещены законом. Поэтому, чтобы провести выборы весной или в какое-либо другое время, надо либо изменить законодательство, либо отменить само военное положение.

Напомним, по данным всеукраинского опроса усоциологической группы "Рейтинг" в апреле 2024 года, большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны - как президентских, так и парламентских или местных.

Больше всего опрошенные не поддерживают идею выборов президента Украины во время войны: 67% (49% респондентов выбрали ответ "однозначно не поддерживаю", еще 18% - "скорее не поддерживаю").