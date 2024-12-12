В ОП анонсировали пилотный проект для возвращения украинцев из-за границы

В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Об этом рассказал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, сообщает Левый берег.

Он отметил, что это нововведение сначала заработает между Германией и Украиной.

По словам Камышина, хотят возвращать украинцев и "для вовлечения в оборонную сферу в частности". Каким образом это планируют делать, Камышин не объяснил.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что безработных украинцев в Германии следует поощрять работать или возвращаться домой. Он уже не в первый раз сетует на то, что украинцы неохотно ищут работу, пользуясь предоставленной властью социальной помощью. Согласно статистике, озвученной Зеленским в октябре, 300 тысяч наших соотечественников не смогли или не захотели трудоустроиться в Германии.