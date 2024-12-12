Удар по аэродрому в Таганроге: стали известны последствия атаки

После удара по аэродрому в Таганроге десятки оккупантов были ранены. Еще один россиянин был ликвидирован, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

"Еще 15 российских военнослужащих ранены в результате вчерашней атаки на воинскую часть в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й АвБ", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря на Таганрог - 41 человек, еще один военный погиб.

Удар по аэродрому в Таганроге

В городе Таганрог Ростовской области (РФ) прогремели взрывы в ночь на 11 декабря. В районе населенного пункта ведется работа ПВО из-за воздушной атаки.

Уже позже в Минобороны РФ пожаловались на удар по аэродрому в Таганроге. Там заявили про раненых среди российских военнослужащих и обвинили в атаке Украину. Точное количество пострадавших тогда в РФ не назвали.